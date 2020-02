Sconcerti: “Padelli e Viviano non da Inter, trascurato un dettaglio fondamentale. Strano…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti analizza la situazione dei portieri in casa Inter. “È strano che una squadra come l’Inter che tanto ha chiesto al mercato, sia rimasta con Padelli come secondo portiere. Padelli è stato un buon portiere e probabilmente lo è ancora, ma non gioca a calcio da quasi 4 anni. Le sue ultime partite prime del derby sono state nel Torino nella stagione 2015/16 dove mise insieme due presenze, poi più niente. È ancora abbastanza giovane per un portiere, 34 anni compiuti, ha sempre un bel fisico ma non ha più l’attitudine alla partita. L’Inter cerca di rimediare adesso con Viviano, anche lui fermo da molto fermo. Perché una società così importante, così ricca e ambiziosa ha trascurato un dettaglio fondamentale?“.

(Calciomercato.com)