Viviano congelato, sensazioni negative. Il portiere attende una risposta dall’Inter

In casa Inter in questi giorni si ragione sul tema portieri. Con l’infortunio di Handanovic, la società nerazzurra sta decidendo se tesserare un nuovo portiere per tutelarsi e ha fatto svolgere le visite mediche a Emiliano Viviano.

“Le sensazioni sono negative, anche se al momento non c’è nulla di definitivo. Emiliano Viviano è ancora a Milano e ieri si è allenato nella palestra dell’hotel che lo ospita in attesa di avere news dal quartier generale nerazzurro. L’Inter, infatti, non ha ancora deciso se mettere sotto contratto l’ex portiere della Spal, svincolato dallo Sporting, dove però non ha giocato neanche un minuto. E proprio questa lunga inattività sembrerebbe alla base delle valutazioni che l’Inter sta facendo in queste ore. Si gioca su più tavoli, Viviano resta in attesa di una risposta”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Prima del weekend o al più tardi prima della partenza delle squadra per Roma, in programma sabato pomeriggio, la dirigenza nerazzurra darà una risposta definitiva a Viviano, che intanto continuerà a tenersi in allenamento in hotel. Lui quello che doveva fare lo ha fatto: s’è presentato subito a Milano non appena è stato contattato dal club e ha superato le visite mediche, ottenendo l’idoneità sportiva. E l’eventuale accordo economico con l’Inter non sarà certo un ostacolo per la definizione della trattativa. Per Viviano sarebbe una chance inaspettata di ripartire da un grande club, quello che per anni in passato lo ha controllato in comproprietà mandandolo in giro a giocare in attesa di una consacrazione ad alti livelli. Forma a parte, Viviano oggi ha l’esperienza per poter fare da vice all’Inter: ancora qualche giorno e si vedrà”, si legge su Gazzetta.