Sconcerti: “Voto a Inzaghi? Do 6. Ha preso troppi gol ed è a -11 dal Napoli. Deve…”

"Al nono posto Inzaghi, a cui do 6, perché sta rimettendo la squadra in carreggiata ma è a 11 punti dalla vetta e ha preso 22 reti. Se si andasse avanti così, prenderebbe 56 gol e non credo che potrebbe vincere qualcosa. La squadra è comunque forte, Inzaghi deve dargli più equilibrio. La squadra quando non ha il pallone soffre un po'".