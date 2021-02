Sconcerti: “Lukaku come Nordahl. Scudetto? Con Conte alla Juve e Pirlo all’Inter…”

Mario Sconcerti ha parlato a calciomercato.com della lotta scudetto e ha tessuto le lodi di Lukaku

"Mettiamola così: se do questa Juve a Conte forse vince il campionato, se invece do l’Inter a Pirlo non credo di trovarla al primo posto. Da Conte a Pirlo, l'abitudine alla competenza nella fasi di gioco è diversa. Conte è una certezza per i giocatori, Pirlo continua a sperimentare. Anche con Cristiano Ronaldo".