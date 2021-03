Sconcerti: “Pirlo? Per me verrà esonerato. Allegri? Non ho notizie ma secondo me…”

Le parole del giornalista: "Se la Juve fosse corretta con se stessa confermerebbe Pirlo perché sa di avergli dato una patata bollente in mano"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del momento in casa Juventus dopo la sconfitta contro il Benevento: "Io ho qualche dubbio su Paratici, uno come lui coinvolto nel caso Suarez per me ha chiuso lì. Può fare qualsiasi altro tipo di mestiere, ma lui dice quello che gli dicono di dire. Se la Juve fosse corretta con se stessa confermerebbe Pirlo perché sa di avergli dato una patata bollente in mano. Se c'è qualcuno di più offeso di Prandelli, qua, è Pirlo, se non altro per il numero di tifosi. La mia sensazione però alla fine è che venga esonerato".