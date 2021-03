Sconcerti: “Europa League sopravvalutata, premi eccessivi a chi la vince”

Mario Sconcerti si è scagliato contro il sistema che permette alle squadre vincitrici dell'EL di accedere alla prima fase della Champions

Nel suo consueto intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti si è scagliato contro il sistema che permette alle squadre vincitrici dell'Europa League di accedere alla prima fase della Champions League successiva. Un premio ritenuto eccessivo dal giornalista, che scrive:

"L’Europa League è nettamente sopravvalutata, regala cioè a chi la vince un valore molto più alto di quello che riceve dalle squadre. Tra le prime otto di questa stagione ci sono tre squadre attualmente in testa al loro campionato: Ajax, Dinamo Zagabria e Slavia Praga, tre campionati di un gradino storicamente diverso. L’Arsenal è nono, lo United secondo, la Roma sesta, il Granada ottavo, il Villarreal settimo. Che c’entrano con la prima fascia della Champions? L’Europa League ha un valore intrinseco come trofeo quando la si vince, ma non significa crescita. Il Siviglia l’ha vinta sei volte ed è rimasto il Siviglia".