Sconcerti: “Il calcio è diventato un orsacchiotto per bambini. Ogni club ha i suoi giornali”

Nel suo consueto intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato di uno dei grandi problemi del calcio italiano

"Il problema delle squadre oggi è non avere una critica sincera. Oggi sono tutti tifosi, commentatori, giornalisti, ex giocatori. Oggi si cercano solo opinionisti tifosi perché si pensa che così ci si accaparri il pubblico tifoso. Sarà anche vero, ma così la discussione compie il solito giro, si avvita su se stessa. Ogni squadra ha le sue radio, i suoi giornali, i suoi amici fedeli eletti a punto di riferimento, ma non di confronto. Ogni città discute su un solo argomento per amore e nella discussione dimentica che esiste un’altra metà del mondo. Questo porta il calcio a livello di passatempo un po’ scemo, un orsacchiotto per bambini, non una cosa seria".