Gravina: “Casini ricompatti Lega di A in tempi brevi. Calcio italiano ha sfide importanti”

Il presidente della Federcalcio commenta l'elezione del nuovo presidente di Lega A con il voto di 11 club

"Buon lavoro al neoeletto presidente Lorenzo Casini. Gli auguro di ricompattare in tempi brevi la Lega Serie A e di esprimere una leadership in grado di rappresentare al meglio, in un'ottica di sistema, gli interessi dei club del massimo campionato".