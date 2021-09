Sconcerti: “Italia? Ci hanno incoronati troppo giovani, ora siamo a disagio. Bisogna…”

Sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato il deludente pareggio dell'Italia contro la Svizzera

"L’Italia deve recuperare l’autunno e con le piogge alcuni giocatori che sembrano oggi a disagio nella nuova dimensione. La cattiveria non basta, diventa subito slogan. Non siamo stati mai cattivi, nemmeno prima. Siamo solo a disagio con i nuovi obblighi, ci hanno incoronato troppo giovani, oggi stiamo capendo cosa è successo e come andare avanti. Non credo sia un problema irrisolvibile".