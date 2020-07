Sconcerti: “La Juve è la regina dei silenzi da cento anni. L’Inter…”

Nel suo consueto intervento a calciomercato.com, Mario Sconcerti ha elogiato la Juventus per la gestione dei suoi tesserati dopo la sconfitta per 4-2 contro il Milan a San Siro, complimentandosi con i bianconeri in un aspetto che, a detta del giornalista, vede Inter e Milan ancora indietro:

“Grande società la Juventus. Naturalmente dico sul serio. Guardate la sconfitta di San Siro, qualcosa di incredibile, di grave. Ma nessuno ha detto niente. Oggi è di nuovo vigilia di un’altra partita, il passato è alle spalle. Non è mai così, per nessuno, soprattutto per la prima in classifica. Oggi si discute tanto di Inter, le voci e i pareri sul Milan dilagano, ma per la Juve è come non fosse successo niente. La Juve è la regina nella gestione dei silenzi. Lo è stata per tutti gli ultimi cento anni. Ci vuole una disciplina di ferro. E’ tempo di imparare perché il silenzio vale come un fuoriclasse“.

(Fonte: calciomercato.com)