Sconcerti: “Resto dell’idea che l’Inter sarà venduta. E non c’è motivo per…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del momento molto positivo dell'Inter: "L'Inter a me sembra la squadra più forte del campionato: se lo dividiamo in due parti, nelle prime 11 aveva 5 punti in meno di Milan e Napoli, nella seconda parte ha dato 10 punti a tutte e due. E' in un lungo momento di grande forza, non ci sono motivi per pensare che debba avere grandi problemi. E' oggettiva l'evidenza dell'Inter: io resto dell'idea che l'Inter sarà venduta, ma è un'altra storia.