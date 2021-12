Sconcerti: “Rosa Atalanta non inferiore all’Inter, Vecino o Vidal non giocherebbero con Gasp”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha analizzato così il momento di Atalanta e Inter

"Da un punto di vista del gioco sono due squadre all’opposto. La prima differenza è l’abbondanza degli attaccanti dell’Inter rispetto all’Atalanta. D’altro canto la rosa dell’Atalanta non mi sembra inferiore a quella dell'Inter, niente affatto. Penso a riserve dell'Inter come Vecino o Vidal non giocherebbero nell’Atalanta, così come è vero che l’Atalanta la puoi sostituire all’Inter, ma non la puoi mescolare. Sono due grandi squadre, le migliori ora"