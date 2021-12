Thiago Motta: “Mourinho persona vera, all’Inter era uno di noi. Ricordo che in Champions…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato così di José Mourinho

"Quale insegnamento di Mou? Vivere il momento giorno dopo giorno, un allenatore che mi ha insegnato quando si vince bene e quando si perde non si vive bene. Questa è la realtà di questo gioco, lui è di ispirazione per me ma non solo per me. Tutto quello che ha vinto, ha fatto e farà, deve essere una grande ispirazione per tutti. Esiste Mourinho arrabbiato? Sì, è una persona vera. Quando ha un sentimento, difficilmente lo nasconde. Quando vincevamo era uno di noi, quando non vincevamo faceva capire che le cose non andavano bene ma sempre con spontaneità. Ricordo una partita di Champions e nel primo tempo stavamo perdendo, nello spogliatoio era molto arrabbiato. Era uno come noi, viveva il momento e viveva le emozioni con la squadra".