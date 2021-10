Sconcerti: “Sassuolo-Inter X2. Squadra diversa, riuscita e già organizzata”

Il giornalista, su Corriere.it, ha parlato della situazione dell'Inter di Inzaghi e della sfida di questa sera contro il Sassuolo

L’Inter ha tre punti più di un anno fa, ma allora era una squadra ancora in costruzione. Fu proprio alla settima giornata che Conte finì di trovare la squadra. Una difesa che aveva preso troppi gol, dieci in 6 partite, recuperò Skriniar e puntò definitivamente su Bastoni. Fece 1-1 a Bergamo, poi mise in fila otto vittorie. C’è stato anche un calendario diverso: buono questo, con un solo scontro diretto (Atalanta, un pareggio), meno buono un anno fa con il derby perso alla quarta giornata, Lazio e, appunto l’Atalanta.

Oggi è un’Inter diversa, ma riuscita, già organizzata. I 14 punti in 6 partite sembrano pochi perché il Napoli ha sempre vinto, in realtà porterebbero ha 88-89 punti finali, cioè uno scudetto quasi inevitabile. Questo costringe anche gli altri a vincere. Il Sassuolo è un giocattolo pieno di armonia ma anche di difficoltà. Segna poco anche se sta ritrovando Berardi dopo la sua voglia di evadere. Ha i due centravanti giovani migliori, Raspadori e Scamacca, ma hanno segnato un gol in due. Questo oggi è il problema. Nelle ultime cinque giornate il Sassuolo ha battuto solo la Salernitana in casa e per uno a zero. Ha qualità per preoccupare chiunque, ma non ha la personalità né la qualità dell’Inter".