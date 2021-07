Sconcerti: “Spalletti molto importante, ma non come Mourinho. Giusto però…”

Le parole del collega: "Giusto l'entusiasmo per Mourinho da parte dei tifosi. Paragonare Mourinho a Spalletti è audace"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho alla Roma e di Luciano Spalletti al Napoli: "Giusto l'entusiasmo per Mourinho da parte dei tifosi. Paragonare Mourinho a Spalletti è audace. Spalletti è un tecnico molto importante ma non come Mourinho. Il Napoli certamente è più avanti come squadra rispetto alla Roma. Giusto però aspettarsi tanto da entrambe le squadre".