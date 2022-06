Sconcerti: “Stadio, serve qualcuno che garantisca la spesa. Gli Zhang dalla Cina non…”

Nel consueto appuntamento con Calciomercato.com, Mario Sconcerti si chiede se i club siano in grado di prendersi un impegno serio quando si parla di costruire un nuovo stadio. "Perché gli stadi non si fanno? Prendiamo l'esempio di Milano: si pensa a uno stadio da oltre un miliardo di euro che comporta una spesa ingentissima a entrambe le società. E' un patrimonio, quindi è tuo, non sono soldi persi, ma sono soldi veri. Che comportano un forte impegno anche per le città. Uno stadio da solo è un monumento nel deserto. Servono terreno, fognature, luci, gas, acqua, standard a norma, parcheggi, strade, tramvie, metropolitane. Queste chi le paga? Si tratta di rovesciare un pezzo di città per qualche anno, questo ha un costo economico e sociale. Tocca al comune pagarlo?".