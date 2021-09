Sconcerti: “Sudamericani? Incredibile. Si faccia così o è campionato irregolare”

Il pensiero del giornalista: "E’ incredibile quello che sta succedendo per le attività delle nazionali, le conseguenze che queste hanno ormai sulla regolarità delle stagione"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del rientro tardivo dei sudamericani in vista della prossima giornata di campionato: "E’ incredibile quello che sta succedendo per le attività delle nazionali, le conseguenze che queste hanno ormai sulla regolarità delle stagione. Non si può fare un calendario internazionale dove quasi per regolamento i giocatori non possono tornare in tempo per giocare in campionato. E riproporlo per mesi a scadenza fissa. Significano decine e decine di milioni di danni economici più gli evidenti danni tecnici.