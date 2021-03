Sconcerti: “Inter, Conte unico totem: si sente più libero. Zhang, cessione sicura a…”

Il pensiero dell'editorialista del Corriere della Sera e direttore di TMW Radio sull'Inter di Antonio Conte dopo il successo di Parma

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera e direttore di TMW Radio, ha parlato dell'Inter nel corso della trasmissione 'Maracanà': "Nessun problema? Spesso non averne è anche un merito, soprattutto di un buon allenamento. Non è solo fortuna, sono i risultati di un lavoro. Di problemi però ne ha, a partire dagli stipendi che mancano e dirigenti con il Covid. Tutto questo torni come merito a Conte, è rimasto l'unico totem della società. Non vedono i presidenti cinesi da mesi. Non è una situazione facile".