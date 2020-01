Sconcerti: “Inter, Conte è caduto in una piccola trappola”

Nel corso del suo intervento per TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato ancora dell’Inter: “La piccola trappola in cui è caduto Conte è che la Lazio ha raggiunto l’Inter e virtualmente le sta davanti, con un allenatore molto meno stressante di Conte. Questa è la conferma che non c’è un modo solo per vincere: Sarri, Inzaghi e Conte sono allenatori molto diversi e stanno ottenendo risultati molto simili”.