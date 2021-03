Sconcerti: “Inter, ti serve un vice Lukaku. E poi anche un Vidal giovane”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato dell'Inter e degli innesti che servirebbero per migliorare la squadra di Conte

Cosa dovrebbe aggiungere l'Inter per migliorare in campo europeo?

"Innanzitutto capire come sarà risolta la questione societaria. Poi dovrebbe trovare un vice-Lukaku, con la stessa qualità con cui Sanchez sostituisce Lautaro. Poi non servirebbe altro, se non un Vidal giovane".