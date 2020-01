Sconcerti: “Vidal servirebbe a tutti. Non farei a meno di Sensi, ma il cileno e Brozovic…”

Intervenuto a Tmw Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del possibile arrivo all’Inter di Vidal e delle future gerarchie nel centrocampo di Conte con l’aggiunta del cileno

Su Vidal

“Il gap lo ha già colmato con la Juve, sono in testa alla pari. Con Vidal, non è favorita per lo scudetto ma prende un giocatore le cui caratteristiche mancano in rosa. L’Inter ha molte più motivazioni della Juve in campionato e le motivazioni sono importanti. Vidal è completo, maturo, sta bene fisicamente. Servirebbe a tutti, all’Inter anche”.

Sul centrocampo dell’Inter

“Vidal è più mezzala, come Barella. Sensi può fare da riserva di Brozovic come regista ed è un trequartista importante. Io non farei a meno di Sensi, ma certo che Vidal e Brozovic sono più pronti di Sensi”.