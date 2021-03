Sconcerti: “L’Inter in Europa andrebbe vista ora. Non è quella di inizio stagione”

Le parole del giornalista: "Insisto tanto su questa storia del quarto posto, e sono l'unico in Italia per cui magari sbaglio io, ma per me è una questione fondamentale"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter e di come figurerebbe oggi in Europa: "Andrebbe vista ora, perché non è la squadra di inizio stagione, quella eliminata dal Borussia Moenchengladbach. Insisto tanto su questa storia del quarto posto, e sono l'unico in Italia per cui magari sbaglio io, ma per me è una questione fondamentale. Parliamo di un inganno, di una piccola truffa: succede perché siamo un grande mercato. Stiamo dietro agli slogan del calcio, che però fa i suoi interessi... Non ci si accorge di queste cose, ma non possiamo nemmeno sorprenderci o confrontarci con gli altri campionati, o con le altre grandi squadre, che se arrivano quarte s'incazzano. Qua non sento nessuno dire che il quarto posto è un danno".