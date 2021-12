Il paragone di Sconcerti: “Vlahovic fa cose che Batistuta non riusciva a fare alla sua età”

Ancora una doppietta ieri per Dusan Vlahovic, assoluto protagonista della vittoria della Fiorentina al Franchi contro la Salernitana

Per rendimento e per numeri offensivi, l'attaccante serbo è al livello delle migliori punte europee e, ovviamente, il mercato per lui impazza. Intanto, sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti lo ha paragonato addirittura a Batistuta: