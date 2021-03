Scöne su Eriksen: “Per la Danimarca è troppo importante, speriamo possa giocare”

Il giocatore nerazzurro è tra i Nazionali a cui l'ATS ha dato il permesso di poter raggiungere i ritiri delle selezioni

L'ATS, dopo che tutti i tamponi fatti dai giocatori dell'Inter sono risultati negativi, permettere ai giocatori nerazzurri di allenarsi e ai Nazionali di rispondere alle chiamate dei loro ct. Così Lukaku, Eriksen, Skriniar, Hakimi, Radu, Perisic e Brozovic hanno potuto lasciare Milano. Saranno in isolamento fiduciario anche nei loro Paesi, nel senso che potranno allenarsi e tornare a casa. E l'unico dubbio riguarda l'impiego nelle partite. Ma le indicazioni dell'ATS possono essere ignorate in altri Paesi quindi sembra proprio che alla fine i calciatori nerazzurri giocheranno negli impegni delle loro Nazionali.

Eriksen per esempio è atteso in Danimarca. Di lui ha parlato il centrocampista dell'Heerenveen e della Nazionale danese che ha detto: «Dopotutto Eriksen è Eriksen. Aiuta molto la squadra ed è sempre stato incredibilmente importante per la Danimarca. Ha segnato tanti gol, fornito tanti assist. Può contribuire con ciò che nessun altro può fare, anche l'imprevedibile. Ci mancherebbe sicuramente, quindi speriamo che possa giocare», ha detto. Altro che isolamento fiduciario. Il danese dell'Inter è considerato essenziale anche per i suoi compagni di squadra e sembra proprio che giocherà nella gara con Israele in programma giovedì.