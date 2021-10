EDICOLA / TS: Inter, crollo e rissa, Ribaltone Lazio. Diavolo d’un Milan

In prima pagina la sconfitta dell'Olimpico in una serata nella quale la squadra di Inzaghi ha perso il controllo

All'Inter sono saltati i nervi e Inzaghinon se lo aspettava. Sulla prima pagina di TuttoSport la sconfitta all'Olimpico nel taglio alto insieme alla vittoria del Milan in rimonta contro il Verona. "Diavolo d'un Milan. Inter, crollo e rissa. Più forti dell'emergenza, i rossoneri rimontano due gol al Verona. A segno Giroud. Torna anche Ibra. Notte in vetta in attesa del Napoli. Ribaltone Lazio, Anderson segna il 2-1 con Dimarco a terra: ai nerazzurri (primo ko) saltano i nervi e Inzaghi dice: «Non si può perdere la testa», il titolo scelto da TS.