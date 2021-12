Inter, scontato il rinnovo di Inzaghi: proprietà, dirigenza e tifosi soddisfatti

Il tecnico nerazzurro in poco tempo ha conquistato tutti con il suo modo di lavorare, e i risultati parlano per lui

Ha preso una squadra rimasta orfana di tre colonne come Lukaku, Eriksen e Hakimi, raccogliendo la pesantissima eredità di Antonio Conte, e in pochi mesi ha saputo conquistare tutti facendo ricredere anche i più scettici: Simone Inzaghi è il volto dell'Inter versione 2021/2022, e i risultati parlano per lui. Campione d'inverno, qualificato agli ottavi di Champions League: il mondo nerazzurro è tutto dalla parte dell'ex tecnico della Lazio, e i vertici interisti non hanno alcuna intenzione di lasciarselo scappare. La strada verso il rinnovo di contratto, secondo Tuttosport, è già stata tracciata: