Inter, lo scopritore di Lautaro: “Lui con Dybala? Dico sì. Aguero? Per me…”

"Sì e ricordo chiaramente di essere rimasto subito colpito da questo ragazzo. L’allenamento è durato 30, 35 minuti e lui si è distinto dagli altri: è bastato poco per far capire di che livello fosse".

Forse un punto debole è la poca continuità: alterna momenti d’oro ad altri in cui non segna per diverso tempo.

"Fa parte della carriera di ogni calciatore, è una cosa logica. Gli attaccanti talvolta sembrano vivere in un incantesimo, sia quando segnano sempre sia quando le cose non vanno e non sembra esserci via d’uscita. L’importante è l’atteggiamento e Lautaro riesce sempre a uscire dai momenti negativi".