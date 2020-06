Lo scopritore di Ronaldo: “Quando l’ho visto ho dubitato della sua età. Era impossibile…”

25 anni fa, Ronaldo diventava il capocannoniere del campionato olandese. Fu l’assistente allenatore, Ernie Brandts, lo scopritore della Fenomeno. Era il 1993 e Brandts racconta i dettagli del suo viaggio in Brasile: “Ho scoperto Ronaldo per il PSV. Nel 1993 sono stato in Brasile per un mese e ho visto Ronaldo allenarsi e giocare molto. Fisicamente era forte, aggressivo, con un’accelerazione incredibile, un tiro forte e una grande capacità di segnare. Era di un altro pianeta. Ho immediatamente dubitato della sua età. Era impossibile essere così forti a sedici anni“, ricorda Brandts.

(As)