Figo: “Ronaldo il giocatore che mi ha colpito di più. Non ha avuto bisogno di fare…”

In un’intervista con Fox Sports Brasile, Luis Figo si dice “fortunato” ad aver giocato con alcuni dei migliori brasiliani del mondo. Il portoghese ha citato Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano. A proposito del Fenomeno, Figo ricorda: “Ronaldo è stato quello che mi ha colpito di più, sia al Barcellona che al Real Madrid. A Barcellona, ​​quando non ha avuto molti infortuni, ha mostrato tutte le sue qualità. Non ha avuto bisogno di fare molto per fare la differenza. Questo è speciale“, ha confessato.

(Marca)