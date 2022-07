Inter, dopo l’addio di Perisic scossa di assestamento sulle fasce: Bellanova, ruolo decisivo

"L’impatto avuto da Perisic nell’ Inzaghi I è stato difficilmente calcolabile e sarà difficilmente riproducibile da chiunque altro pure nell’Inzaghi II: non pesa solo il fatto che Gosens si stia ritrovando, ma è tutto il sistema fasce nerazzurro ad aver subito una scossa di assestamento. Per assorbirla, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno subito arruolato uno dei più talentuosi esterni italiani su piazza, Raoul Bellanova: l’adattamento dell’ex Cagliari sarà decisivo per la tenuta generale".