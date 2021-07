La Scozia tifa Italia. Mancini come Braveheart: “Roberto, sei l’ultima speranza”

Gufare con simpatia e grandissima originalità. La Scozia, almeno quella indipendentista, ha scelto da che parte stare domenica sera

Gufare con simpatia e grandissima originalità. La Scozia, almeno quella indipendentista, ha scelto da che parte stare domenica sera, quando a Wembley si affronteranno Italia e Inghilterra per decidere la Nazione campione d'Europa. Da quelle parti, infatti, saranno tutti o quasi per gli Azzurri, per evidenti motivi politici, sociali e soprattutto storici. E Roberto Mancini, ct italiano, è ormai visto come l'ultima speranza di un intero popolo per evitare anni di sfottò e autocelebrazioni.