Pronostici, Caressa: “Milan vince lo scudetto già domani”. Per Zazzaroni…

I due giornalisti hanno detto la loro sulla penultima giornata di Serie A che potrebbe assegnare lo scudetto

Due sfide in differita e che potrebbero decidere lo scudetto. Se a Milano, alle 18, il Milan affronterà l'Atalanta di Gasperini (ancora in corsa per l'Europa), l'Inter andrà in trasferta a Cagliari (ancora in corsa per la salvezza) alle 20.45. Su Radio Dee Jay, Zazzaroni e Caressa - come ad ogni gara - hanno fatto il loro pronostico rispetto alle due partite. Per il giornalista di Skysport Milan-Atalanta è un uno, cioè vincerà la squadra di Pioli mentre per i nerazzurri ha pronosticato una sconfitta o un pareggio (1-x). Mentre per Zazzaronivinceranno sia il Milan che l'Inter, uno nel primo caso e due nel secondo.