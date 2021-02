Zazzaroni: “Inter, con scudetto non sarebbe stagione stratosferica”. Caressa non ci sta: “Ma come?”

Il rendimento e il possibile scudetto dei nerazzurri ha fatto discutere i due giornalisti su Radio Dee Jay

A Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa , un ascoltatore su Radio Dee Jay, ha chiesto come sarebbe la stagione dell'Inter se arrivasse lo scudetto. "Penso che lo vinca. Non sarebbe una stagione normale, ma neanche stratosferica", ha sottolineato il direttore del Corriere dello Sport.

"Non sarebbe una stagione stratosferica? Ma come? Se vincesse lo scudetto dopo dieci anni sarebbe stratosferico. Considera le difficoltà societarie e quello è un merito dello spogliatoio e di Conte", ha sottolineato il giornalista di Skysport.

"L'Inter sta andando più forte da quando si è saputo delle difficoltà societarie. Con la vittoria dello scudetto non sarebbe una stagione stratosferica, non usiamo delle iperboli. Quando ha fatto il Triplete è stata stratosferica, sarebbe una grande stagione, ottima. Se invece non vince neanche il campionato è un fallimento. Fuori dalla CL e anche dall'EL...", ha concluso Zazzaroni.