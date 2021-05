Vecchioni: “Questo scudetto è ancora più bello. Folla al Duomo? Pensiamo a…”

Non nasconde la sua gioia Roberto Vecchioni, sentito dall'AdnKronos sulla conquista dello scudetto da parte dell'Inter

"Il bello della vita è proprio questo: non vincere ogni volta, non essere i più forti e i più bravi sempre, ma anche di avere un po' di 'follia' in testa e alla lunga far vincere la fantasia, l'eccezione. E' bello essere l'eccezione e non la regola", afferma: e qui, il riferimento alla Juventus non è affatto puramente casuale... "E' la nostra rivale assoluta, molto più del Milan: siamo come l'angelo e il diavolo, dove il diavolo è ovviamente bianconero". Una Inter che "quest'anno però non è stata affatto 'pazza' come spesso la si descrive, ma piuttosto attenta: qualche str...ata l'ha fatta sicuramente, specie all'inizio, ma poi si è aggiustato tutto. In passato, eravamo una squadra che non si capiva mai dove sarebbe andata a finire, nel bene e nel male; ora, invece, anche se siamo sotto crediamo sempre che andrà a finire bene, che si recupera e si può anche prevalere".