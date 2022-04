CorSera – Scudetto, tre magnifiche imperfette. Inter, forse la vittoria con la Juve…

Il quotidiano analizza il momento delle tre squadre in lotta per lo scudetto

La vittoria dell'Inter e la frenata del Milan, ha rimesso tutto in gioco nella lotta scudetto. La prova di maturità del Napoli in casa dell'Atalanta, rende questo finale di stagione al cardiopalma. "La serie A da dodici anni non era cosi incerta e combattuta. Un campionato indecifrabile, fuori dalla logica, dove i pronostici vengono ribaltati ogni week end. Le ultime sette giornate ci tengono con il fiato sospeso e alimentano dibattiti scivolosi perché non è per niente facile azzardare i pronostici. L’Inter, che prima del derby sembrava imbattibile, alla vigilia del viaggio allo Stadium era sull’orlo del burrone. Ora è di nuovo in corsa e magari l’impresa di Torino regalerà ai campioni nuova convinzione per dare la caccia alla seconda stella", sottolinea il Corriere della Sera.