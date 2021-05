Scudetto Inter, festeggia anche Lazaro: “Sapevo che ce l’avreste fatta!”

Il post dell'esterno nerazzurro in prestito al Borussia Moenchengladbach

"Sapevo che ce l'avreste fatta! Congratulazioni ragazzi!". Questo il messaggio di Valentino Lazaro, esterno dell'Inter in prestito al Borussia Moenchengladbach, in merito alla vittoria dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte. L'austriaco tornerà a Milano al termine del prestito in Germania a giugno e poi farà il punto su quello che sarà il suo futuro.