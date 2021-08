Tassotti: “Scudetto? Inter e Juve più pronte, ma non sono così superiori al Milan”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore rossonero parla della lotta scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Mauro Tassotti ha parlato anche della lotta scudetto. L'ex difensore mette in pole Juve e Inter senza, però, dimenticare il Milan. "Sulla carta Inter e Juve sono più pronte, ma mi fermerei a queste due. E comunque i valori non sono così superiori rispetto al Milan".

"Per quanto riguarda le altre, non vedo i rossoneri dietro a nessuno, mentre l’estate scorsa il Milan poteva essere anche essere messo dietro il Napoli e le romane. Insomma, lo scorso campionato, per com’è andato, ha un peso importante. Il Milan ha dimostrato di saper vincere anche partite importanti, come con la Juve e l’Atalanta. Sono segnali".