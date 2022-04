Scudetto, vincerà un debuttante: sarà Inzaghi? L’Inter intanto deve guardarsi dal ‘fuoco amico’

Lotta a tre, e chi vincerà alzerà per la prima volta in carriera lo scudetto. Pioli, Spalletti o Inzaghi, chi la spunterà?

"L’unica cosa sicura, dopo la vittoria dell’Inter a Torino, è che vincerà un deb. Non è dato a sapersi se sarà Pioli, Spalletti oppure Inzaghi. In teoria, Milan, Napoli e Inter sono racchiuse in un punticino: questo ovviamente se si dà per scontata la vittoria nerazzurra a Bologna. Un’Inter che, tra l’altro, dovrà guardarsi dal “fuoco amico” nei prossimi 46 giorni (tanti mancano dall’ultima giornata, fissata per il 22 maggio), considerato che affronterà, oltre a Mihajlovic, lo Spezia di Thiago Motta, la Roma di José Mourinho e pure il Cagliari di Walter Mazzarri. In più Inzaghi avrà almeno due impegni infrasettimanali: oltre al recupero col Bologna, ci sarà il derby di ritorno in Coppa Italia".