L'Inter è alla ricerca di un braccetto mancino dopo l'infortunio di Buchanan. Carlos Augusto si alternerà con Dimarco sulla fascia sinistra, manca così un'alternativa in difesa. Ma non è l'unica trattativa che sta portando avanti il club nerazzurro. Anche in uscita.

"Sebastiano Esposito è reduce da una discreta stagione con la Sampdoria in Serie B. L'apice l'ha toccato nel mese di dicembre quando ha segnato 4 dei 6 gol in campionato. Per questo motivo, per lui potrebbe aprirsi uno spiraglio in A. Ad offrirgli questa possibilità è l'Empoli, pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui il trasferimento andasse in porto con questa formula, Sebastiano firmerebbe prima un prolungamento del contratto di un anno, quindi fino al 2026", scrive La Gazzetta dello Sport.