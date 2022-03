Ex Inter, Seedorf si converte all’Islam: “Ho imparato questi valori da mia moglie Sophia”

La vita di Clarence Seedorf abbraccia un nuovo capitolo. L'ex centrocampista dell'Inter ha annunciato di essersi convertito all'Islam

"Un ringraziamento speciale a tutti i bei messaggi per celebrare il mio ingresso nella famiglia musulmana. Sono molto felice e lieto di unirmi a tutti i fratelli e sorelle del mondo, in particolare alla mia adorabile Sophia che mi ha insegnato in modo più approfondito il significato dell'Islam. Non ho cambiato il mio nome e continuerò a portare il mio nome dato dai miei genitori, Clarence Seedorf! Sto inviando tutto il mio amore a tutti nel mondo".