Seedorf: “Senza nulla togliere al Porto, l’Inter è un club molto più grande”

Marco Astori

Clarence Seedorf, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della gara di Champions League contro il Porto. Queste le sue parole: "Senza togliere nulla al Porto, l'Inter è un club molto più grande: tutti i migliori sono passati da qui e vogliono ancora firmare con l'Inter. Il Porto ha il suo valore, negli anni è sempre competitivo: ma non possiamo assolutamente paragonare le due. Calhanoglu? L'Inter ha tanta qualità, deve avere il controllo nonostante la pressione: ha giocatori che vogliono la palla e che vogliono fare le giocate, gli attaccanti dovranno ricevere anche un po' prima per saltare la pressione del Porto.

Pensare alla vittoria finale è una cosa che va in crescita: ogni partita va giocata e il risultato è più importante del gioco. Se una squadra ha carattere e qualità, ci crede: l'Inter sa soffrire e punire, ha una squadra che sa combattere. Quindi perché no? Lautaro è maturato molto col Mondiale, ora si mette a disposizione della squadra in modo esemplare: la sua leadership la sta portando con sé.

E' una grande arma in più per l'Inter. Tutti i giocatori hanno visto il suo comportamento e la sua attitudine, non serve dire più niente. Lukaku? Ci vuole tempo e ritmo, ma è intelligente: la squadra gioca una partita importante, lui è un leader e deve essere positivo caricando i compagni e pronto a fare la differenza. Lukaku-Barella? Quando i giocatori fanno così vogliono far bene, hanno anche un rapporto stretto se fanno così".