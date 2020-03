Semplici: “Serie A? Si è pensato agli interessi prima che alla salute. I playoff…”

L’ex allenatore della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto a TMW Radio per parlare dell’emergenza Coronavirus e le misure adottate nel mondo del calcio: “Come al solito si è pensato prima agli interessi e poi alla salute senza pensare al pericolo che si stava correndo. Siamo arrivati finalmente alla chiusura di tutti i campionati. Abbiamo aspettato forse anche troppo. Non è il momento di fare il polemico. Dobbiamo stare uniti seguire le regole e dimostrare di essere un paese che va oltre gli interessi. Saranno prese delle decisioni importanti e giuste perché con il pericolo del contagio credo sia giusto sospendere tutte le competizioni anche Euro 2020. Ipotesi playoff per l’assegnazione dello Scudetto? È una cosa che non mi piace ma può essere che ci sia bisogno di ricorrere a questa soluzione per concludere il campionato“.