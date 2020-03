Coronavirus, l’appello di Candreva: “State a casa. Solo così torneremo a sorridere”

E’ un momento durissimo per tutta l’Italia, e i personaggi noti si stanno prodigando per dare i giusti messaggi a tutti. Così da poter uscire, tutti insieme, il prima possibile da un periodo complicato. Fra questi anche Antonio Candreva, in isolamento domiciliare come tutta l’Inter. L’esterno dell’Inter su Instagram si è mostrato in compagnia della moglie, entrambi muniti di mascherine. Ecco il suo appello:

“È un periodo difficile ed impegnativo per tutto il paese. L’unico modo per aiutare noi stessi, i medici e tutti gli infermieri che stanno dando anima e cuore per combattere questo virus è quello di stare in casa e seguire con attenzione le disposizioni governative. Stiamo a casa, state a casa…solo così torneremo presto a sorridere e ad ammirare arcobaleni“.