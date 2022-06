Semplici: “Lukaku aumenta il valore dell’Inter. Ha voglia e determinazione”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo Semplici ha parlato anche del mercato. Lukaku torna all’Inter, Pogba alla Juve, Origi è la punta per il Milan. Chi è il più devastante tra i tre? Il tecnico non ha dubbi: "Lukaku. Va ad aumentare il valore dell’Inter. Ha grande voglia e determinazione e quando c’è stato si è sentito eccome. Vuole tornare dopo una non felice esperienza al Chelsea. Pogba, invece, rientra alla Juve con grandi presupposti: e con mentalità Ha fatto bene, ma non benissimo al Manchester United. Origi è un colpo da Maldini-Massara. Dà valore a un ambiente giusto e in cui tutto è ben organizzato".