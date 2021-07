Semplici: “Nainggolan importantissimo. Nandez? Ha mercato, dovremmo…”

Le parole del tecnico del Cagliari: "Radja è un giocatore importantissimo, ma come ha detto il presidente ci sono altre valutazioni da fare"

Intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato così del mercato che dovrà operare la società sarda: “Sul mercato in uscita non ho messo alcun veto, perché in questo mercato sarebbe impossibile per le casse di qualsiasi club, quindi qualche giocatore bisognerà lasciarlo partire. Per il completamento della rosa mancano alcuni ruoli e in questo momento ci stiamo adattando, poi è chiaro: da allenatore mi piacere avere la rosa al completo il prima possibile. Dovremo trovare i calciatori che facciano alla nostra causa".