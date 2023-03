Spezia, Semplici: “Più terremo la palla, più metteremo in difficoltà l’Inter”

Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara con l'Inter. Queste le sue parole: "Giocare con due punti è una chiara idea tattica, dall'inizio volevo sfruttare Nzola e Shomurodov, sono giocatori di valore. Da stasera proviamo a giocare con due attaccanti anche perché vorrei fare un certo tipo di gara per cercare di mettere in difficoltà questa grande squadra. La mentalità deve essere quella di cercare di fare la partita con tutti: più terremo la palla, più metteremo in difficoltà l'Inter. Siamo convinti delle nostre qualità, questo è un gruppo importante: sta a noi cercare di fare una grande prestazione".