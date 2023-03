Spezia-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Handanovic, davanti Lukaku con Lautaro

I ventidue che scenderanno in campo al Picco

Martedì c'è il Porto, ma l'Inter ha prima uno scoglio importantissimo da dover superare: stasera la squadra di Simone Inzaghi sarà infatti ospite dello Spezia di Leonardo Semplici al Picco. Per l'occasione il tecnico nerazzurro rispolvera dal primo minuto Samir Handanovic tra i pali e Danilo D'Ambrosio nel terzetto di difesa. A centrocampo rifiata Calhanoglu e rientra Brozovic come regista, mentre in attacco ci sarà Lukaku con Lautaro Martinez.