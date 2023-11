Semplici: “Spalletti-Italia, ne sono felice. Sono stato a casa sua e…”

Il pensiero di Leonardo Semplici sul lavoro di Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale. Ecco le parole dell’allenatore a TMW: "Ho un rapporto buono e professionale, a volte sono stato invitato a casa sua... E mi è capitato di chiedergli consigli. Ricordo la prima riunione degli arbitri, ero al primo anno di A con la SPAL ed ero rimasto in disparte. Lui mi prese e mi disse "vieni qua, te lo sei meritato". Sono felice che sia stato scelto per l'Italia, ha fatto una carriera eccellente e questo ne è il coronamento. Certo, si è preso una responsabilità importante, ma già si intravede la sua mano. Credo fosse l'allenatore ideale per la Nazionale, ha la personalità e l'empatia per poter trasmettere le sue idee in brevissimo tempo".