Spezia, Semplici: “Prima volta che batto l’Inter, gara straordinaria. Maldini deve…”

"Battere l'Inter non capita spesso, è stata una gara bella, straordinaria. Abbiamo difeso da squadra, dopo il pareggio l'inerzia sembrava andare dalla parte dell'Inter ma siamo riusciti a ribaltarla, merito di questo gruppo straordinario, merito loro. Sono felice dei 3 punti che ci danno serenità, mi auguro cresca l'autostima, cercherò insieme a loro di dare la mentalità necessaria per raggiungere l'obiettivo. Anche a Udine abbiamo pareggiato in rimonta, abbiamo rischiato di vincere col Verona. Voglio dare questa mentalità alla squadra, è un gruppo di ragazzi che hanno valori tecnici e morali, sta a me cercare di far rendere al meglio la squadra. C'è un gruppo di giovani che sta crescendo, ci godiamo la vittoria contro una grande squadra ma dobbiamo continuare a lavorare per portare a casa i risultati"

Gol di Maldini

"Ha qualità importanti, deve fare un percorso. Giorno dopo giorno è cresciuto, si deve convincere delle qualità che ha. Sta a me tirarle fuori e farlo rendere al meglio. Battere l'Inter è la prima volta per me, è una soddisfazione che condivido con i ragazzi. Mi avevano chiesto il giorno libero ma abbiamo una partita importante col Sassuolo, il percorso è lungo, non abbiamo fatto nulla e ci godiamo i tre punti contro una squadra forte come l'Inter e cercheremo di trasferire la mentalità alla squadra che non si deve arrendere mai e di provare a fare la gara. Con l'Inter la fai per poco e meno ma quando cresceremo, potremo dire la nostra. Dopo 15 allenamenti non pretendo di aver trasferito la mentalità, siamo stati bravi a soffrire e a ribattere sull'1-1, altri avrebbero sperato nell'1-1 e siamo stati premiati, siamo contenti e questa deve essere la mentalità che deve acquisire questa squadra"