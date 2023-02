Repubblica – Martedì nuovo confronto ad Appiano. “Sensazione che l’Inter soffra di…”

Giornata libera in casa Inter all’indomani del ko di Bologna. Si ritroverà domani ad Appiano Gentile la squadra di Simone Inzaghi e sono attesi anche i dirigenti: andrà in scena un confronto tra le parti dopo la settima sconfitta in 24 partite di Serie A.

Ecco quanto evidenziato da La Repubblica sulla situazione: “Martedì la squadra si ritroverà ad Appiano e andrà in scena l'ennesimo confronto collettivo. Ma la sensazione è che la squadra soffra di una male sfuggente e irrimediabile, che è l'appiattimento sull'abitudine. Il sistema di gioco di Inzaghi è monocorde, ripetitivo, probabilmente logoro. Le sostituzioni sono prevedibili, non c'è mai nulla di sorprendente e anche il turn over risponde a logiche quasi matematiche. La squadra si accende da sé quando fiuta la gloria (il 4 gennaio batté il Napoli e arrivò a -8, oggi è a -18) ma si spenge nel tran tran. Avrebbero potuto, e dovuto, darle una scossa Lukaku e Brozovic, che però a Bologna sono parsi in condizioni fisiche e mentali disastrose”, si legge.